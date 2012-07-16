В Україні запаси зерна в 2,3 разу перевищують торішні

В Україні на 1 липня на сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 9,8 млн тонн зерна, що в 2,3 разу більше, ніж на 1 липня 2011 р.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в наявності э 5,4 млн тонн пшениці, 1,2 млн тонн ячменю, 2,7 млн тонн кукурудзи і 0,1 млн. тонн жита.

Запаси насіння соняшнику становлять 1,2 млн тонн, що на 64% більше, ніж на 1 липня 2011 р.