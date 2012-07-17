У Мінагропроді розпочав роботу консультаційний центр

У Міністерстві аграрної політики і продовольства України розпочав роботу консультаційний центр, створений за ініціативою міністра Миколи Присяжнюка, повідомила прес-служба міністерства.

У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функціонування Мінагропроду, програми підтримки фермерів і розвитку сільських територій і таке інше.

Номер багатоканального телефону консультаційного центру 0-800-502410.