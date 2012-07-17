У Мінагропроді розпочав роботу консультаційний центр
11:20, 17 липня 2012Агро
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У Міністерстві аграрної політики і продовольства України розпочав роботу консультаційний центр, створений за ініціативою міністра Миколи Присяжнюка, повідомила прес-служба міністерства.
У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функціонування Мінагропроду, програми підтримки фермерів і розвитку сільських територій і таке інше.
Номер багатоканального телефону консультаційного центру 0-800-502410.
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