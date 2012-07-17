МХП у першому півріччі зберіг продаж курятини на рівні 182 тис. тонн

Один з найбільших українських виробників аграрної продукції - холдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) у першому півріччі 2012 року реалізував 181,6 тис. тонн курятини порівняно з 182,1 тис. тонн за аналогічний період 2011 року, сказано у розміщеному на сайті Лондонської біржі повідомленні компанії.

При цьому середня ціна реалізації одного кілограма курячого м'яса у січні-червні поточного року виросла до 17,14 гривні з 13,44 гривні за перше півріччя 2011 року.

У другому кварталі 2012 року продажі холдингом " МХП" профільної продукції скоротилися до 96,6 тис. тонн з 97,8 тис. тонн за аналогічний період минулого року. Середня ціна реалізації одного кілограма курятини у квітні-червні поточного року виросла до 17,48 гривні з 13,97 гривні у другому кварталі 2011 року.

"Миронівський хлібопродукт" повідомляє, що високий попит на курятину дав можливість в поточному році як працювати на максимумі потужностей, так і продавати 100% виробленої продукції.

Експорт курятини в першому півріччі виріс до 20 тис. тонн, що на 30% перевищило показник перших шести місяців 2011 року.

Продажі компанією соняшникової олії в першому півріччі склали 94,749 тис. тонн при середній ціні продажу 1,109 тис. дол. США за тонну. У січні-червні 2011 року компанія продала 84,5 тис. тонн соняшникової олії за середньою ціною 1,303 тис. дол./тонна. "МХП" поки не повідомляє про свої фінансові показники за перше півріччя.

Як повідомляло раніше агентство УНІАН, у першому кварталі 2012 року чистий прибуток компанії виріс до 48 мільйонів доларів з 20 мільйонів за аналогічний період 2011 року. Виручка компанії при цьому виросла до 298 мільйонів доларів з 247 мільйонів доларів у першому кварталі 2011 року. Показник EBITDA збільшився за цей період до 84 мільйонів доларів з 57 мільйонів доларів за січень-березень попереднього року.

Довідка УНІАН. Компанія "Миронівський хлібопродукт" - найбільший український виробників курятини. Окрім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, рапсу, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками "Наша Ряба", " Легко"!, "Дружба народів", " Бащинский", " Європродукт", "Сертифікований Ангус", "Фуа Гра". Земельний банк компанії складає близько 280 тис. гектарів.

У 2011 році МХП збільшив чистий прибуток до 259 мільйонів доларів, що на 20% перевищило показник 2010 року. Валовий доход компанії у 2011 році, завдяки зростанню продажів курячого м'яса, виріс до 1,229 мільярдів доларів з 944 мільйонів доларів в 2010 році. Показник EBITDA холдингу минулого року виріс до 401 мільйона доларів з 325 мільйонів доларів у 2010 році, а EBITDA margin скоротилася до 33% з 34% роком раніше.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні у рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 мільйони доларів. Нині на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.