На Волині виявили невідоме вірусне захворювання великої рогатої худоби

Інспектори ветеринарної медицини Любомльського району Волинської області виявили вірусну діарею невідомого походження, яка вражає велику рогату худобу, повідомив заступник головного державного інспектора ветеринарної медицини Любомльського району Петро Никончук.

«Це вірусна діарея невідомого походження, яка вражає специфічно лише велику рогату худобу. Можливо, вона пов’язана із погодними умовами. Захворювання спалахнуло на прибузькому боці району, а через кілька днів з’явилося вже на протилежному боці регіону», - зазначив П.Никончук.

Як йдеться на сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, за словами заступника головного інспектора, хвороба вже поширилась і в інших сусідніх районах - Шацькому, Старовижівському та Турійському. Наразі триває лікування худоби.

«Лікування ми проводимо у тих селах, де є хвороба – про неї нам повідомляє населення. Захворювання триває три-чотири дні, і досі не було випадків загибелі худоби», - зазначив П.Никончук.