20-21 липня у Києві відбудуться традиційні сільгоспярмарки. Ціни буде знижено на 10-15%

20 - 21 липня у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 20 липня відбудуться ярмарки у:

- Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116;

- Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109;

- Печерському районі на розі вул. Л. Первомайського та І.Мечнікова;

- Подільському районі на просп. Правди, 5-11;

- Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64;

- Солом’янському районі на вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Кривоноса);

- Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. В. Піка, 18, розі вул. Щусєва та Тираспольської.

21 липня ярмарки відбудуться у:

- Голосіївському районі на вул. М. Бурмистенка (в межах вулиць Ломоносова та Васильківської);

- Дарницькому районі на вул. Л. Ревуцького;

- Деснянському районі на вул. О. Сабурова (в межах просп. Маяковського та вул. Бальзака);

- Дніпровському районі на вул. А. Малишка, 5-15;

- Оболонському районі просп. Оболонському, 23-43;

- Печерському районі на вул. Червоноармійській (в межах вулиць Тверської та Ковпака);

- Подільському районі на просп. Московського, 5;

- Святошинському районі на вул. Генерала Наумова, 23;

- Солом’янському районі на вул. Стадіонній (в межах вулиць Урицького та Богданівської);

- Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.