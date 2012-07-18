Програма «Питна вода України» фінансується лише на 20% — Мінрегіон

Державна програма "Питна вода України" фінансується на 20% від потреби, що стримує процес підвищення якості питної води в країні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними міністерства, із запланованих на цю програму 2 млрд грн за останні 7 років було освоєно всього 412 млн грн бюджетних коштів.

"Постійне недофінансування програми і виконання великої кількості дрібних проектів не дозволили реалізувати значну кількість комплексних заходів. Тому в поточному році перевага надається заходам, які системно вирішують проблеми територій з високими відхиленнями питної води від показників якості", - сказав виконувач обов'язків міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр Аліпов.

У Мінрегіоні зазначили, що за час дії програми "Питна вода України" були побудовані і реконструйовані 403 водозабірних споруди, 115 водопровідних очисних споруд, 125 насосних станцій, 119 водонапірних веж, 731 км водопровідних мереж, введено 701 установку доочистки питної води . Близько 200 сертифікованих лабораторій контролю якості води і стічних вод відремонтовані і дооснащені спеціальним устаткуванням, інвентаризовані 1968 каналізаційних очисних споруд. За рахунок коштів місцевих бюджетів розроблена 51 схема оптимізації роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення.