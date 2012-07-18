Мінрегіон ініціює створення «лабораторної ради» для контролю якості питної води

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ ініціює створення "лабораторної ради" для контролю якості питної води у рамках програми "Питна вода України".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінрегіону.

"Залишаються проблемними питання контролю якості. Наявне на сьогодні лабораторне устаткування не здатне забезпечити вимір і контроль усіх необхідних показників. Більше того, за деякими показниками введення норм Державних санітарних норм і правил перенесене санепідслужбою на пізніший термін - на 2015 рік. Саме тому цього року в програмі "Питна вода України" передбачено фінансування розділу "оснащення лабораторій контролю якості питної води і стічних вод сучасним контрольно-аналітичним устаткуванням". У рамках цього розділу програми розраховуємо поступово, "кущовим методом", забезпечити лабораторії необхідним устаткуванням", - сказав виконувач обов'язків міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр Аліпов.

За його словами, пропонується створити мережу регіональних лабораторій, закріпивши за кожною відповідну територію з 3-5 областей. Як варіант, це можуть бути лабораторії у Львові, Вінниці, Києві, Харкові, Сімферополі, Донецьку.

"Уже практично готові проекти документів із створення при Мінрегіоні "лабораторної ради", завданням якої буде напрацювання пропозицій з комплексного вирішення цього питання по всій країні", - зазначив О.Аліпов.

Як повідомляв УНІАН, державна програма "Питна вода України" фінансується на 20% від потреби, що стримує процес підвищення якості питної води в країні.

Довідка УНІАН. Загальнодержавною програмою "Питна вода України" на 2011-2020 роки передбачено фінансування 9,472 млрд грн, з яких з державного бюджету - 3 млрд грн (у 2011-2012 роках - 438,9 млн. грн, у 2012 році - 200 млн грн).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні погіршується якість джерел питного водопостачання - Мінрегіон і ЖКГ.