В Україні уже зібрали 14 млн тонн зерна

В Україні, за даними на 18 липня, зібрано 14 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур.

Про це сказано у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства України.

За інформацією прес-служби, у середу, 18 липня, під час робочої поїздки у Вінницьку область міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, зокрема, повідомив, що аграрії Вінницької області намолотили 1 мільйон тонн.

Міністр також зазначив, що незважаючи на обсяг урожаю на рівні 46-47 мільйонів тонн, вітчизняні аграрії, завдяки будівництву елеваторів, можуть отримати дохід через зростання світових цін на зернову групу.

"Країни ЄС, США, Росія зменшують свої прогнози щодо урожаю. Це говорить про напруженість на світовому зерновому ринку і про те, що наші сільгоспвиробники отримають додатковий прибуток. Протягом тижня ціна на зернову групу виросла на 40 доларів. І тепер наше завдання зробити все, щоб сільгоспвиробники не продавали зерно миттєво. Будівництво сучасних елеваторів дасть таку можливість", - сказав М.Присяжнюк.

Нагадаємо, за даними Мінагропроду, у 2012 році виробництво зернових і зернобобових культур в Україні очікують на рівні 45,3 млн тонн.

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