Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк виступає за створення в Україні сімейних ферм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав у Вінниці під час наради з питань особливостей розвитку аграрного сектору і стратегії розвитку українського села.

«Наше завдання створити сімейні ферми. Китай за принципом розвитку одноосібних господарств, створення кооперативів, 20% свого сільського населення вивів за межі бідності. Найпотужніші структури в Китаї, в Америці - це кооперативи », - сказав він.

Міністр відзначив, що останнім часом було багато скептичних зауважень щодо ініціативи з виплати дотацій населенню за утримання телят.

«Буде ця дотація протягом, мінімум, 7 років. І наступні наші кроки - це створення сімейних ферм і дотація на свиней у господарствах», - додав М.Присяжнюк.

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