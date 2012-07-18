В Україні розпочато програму 100% заміни насіння картоплі у населення

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що в Україні розпочато програму стовідсоткової заміни насіння картоплі у населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Вінниці під час наради з питань особливостей розвитку аграрного сектору та стратегії розвитку українського села.

«Сьогодні академія наук розпочала програму 100% заміни насіння картоплі у населення», - повідомив Присяжнюк. Міністр пояснив, що протягом 15-17 років в Україні цим питанням не займалися, і сорти картоплі виродилися.

«Якщо у зерновій групі ми говоримо про те, що вона другої репродукції, то картопля уже взагалі втратила сортність», - додав Присяжнюк.