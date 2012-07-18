Зростання сільгоспвиробництва в Україні у першому півріччі прискорилося до 7,4%

Зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні за підсумками січня-червня 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 7,4% (у I півріччі 2011 року проти I півріччя 2010 року - зростання 3,5%), повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За даними Держстату, зростання виробництва на сільгосппідприємствах у січні-червні ц.р. становило 11,8%, у домогосподарствах - 4,4%.

«Істотне зростання обсягів виробництва продукції рослинництва обумовлене більш раннім, ніж минулого року, початком жнив і прискореними темпами збирання зернових культур», - йдеться у повідомленні.

За даними Держстату, зростання обсягів виробництва продукції рослинництва у січні-червні 2012 року становило 54,8%.

Станом на 2 липня 2012 року, ранні зернові і зернобобові культури скошені і обмолочені на площі 1,35 млн га, що в 3,5 разу більше, ніж на початок липня 2011 року. Збір зерна проведено на 12,4% площ, посіяних під урожай поточного року (минулого року - на 3,2% таких площ). Середня врожайність ранніх зернових по країні становила 18,9 ц з 1 га проти торішніх 29,2 ц з 1 га (на 35,3% менше).

Також повідомляється, що в I півріччі ц.п. зростання обсягів виробництва продукції тваринництва проти відповідного періоду 2011 року становило 1,6%.

У структурі реалізації худоби і птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (окрім малих підприємств) частка птиці всіх видів становила 65,2% (з неї бройлерів - 94,3%) свиней - 24,9%, великої рогатої худоби - 9,7%.

За інформацією Держстату, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції власного виробництва за січень-червень 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 43%, зокрема, продукції рослинництва - на 95%, продукції тваринництва - на 1%.

Крім того, повідомляється, що на 1 липня 2012 року сільськогосподарські підприємства (окрім малих) і підприємства, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, мали в наявності 9,8 млн тонн зерна (у 2,3 разу, ніж на 1 липня 2011 р.), зокрема, 5,4 млн тонн пшениці, 1,2 млн тонн ячменю, 2,7 млн тонн кукурудзи, 0,1 млн. тонн жита.

Довідка УНІАН. Зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні в січні-травні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становило 1,5%.

У 2011 році обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2010 роком збільшилися на 17,5%. При цьому зростання виробництва продукції рослинництва у 2011 році становило 28,2%, тваринництва - 2,5%.