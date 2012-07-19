Аграрії трьох областей отримають 500 млн грн компенсації за загибель зернових

Аграрії трьох південних областей – Дніпропетровської, Херсонської і Автономної Республіки Крим - одержать компенсацію обсягом 500 млн грн за озимі посіви, які загинули навесні нинішнього року

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив журналістів сьогодні під час робочого візиту прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Херсонської області.

«Прем'єр-міністр дав доручення, і найближчим часом аграрії Дніпропетровської, Херсонської областей і АР Крим одержать компенсації обсягом 500 млн грн за 200 тис. га озимих посівів, які загинули навесні і які буквально довелося переорати. Кабінет міністрів України виділить ці гроші найближчим часом», - повідомив міністр.

Також М.Присяжнюк відзначив, що виділення цих компенсацій передбачає збереження посівів, що загинули, у вигляді пари, що дозволить зберегти вологу у ґрунті і одержати хорошу врожайність наступного року.

Нагадаємо, раніше уряд України виділив 300 млн грн на компенсацію сільгоспвиробникам витрат на пересівання озимих зернових культур, які загинули через несприятливі погодні умови взимку.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагропроду, аграріям необхідно було пересіяти 3 млн га озимих зернових культур. Найбільше постраждали південь і схід України – Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська і Харківська області.

Збитки аграріїв від загибелі озимих культур експерти оцінюють у 4 млрд грн.