Азаров підтверджує, що Україна не буде вводити обмеження на експорт зерна

Прем'єр-міністр України Микола Азаров підтверджує, що Україна в поточному році не вводитиме обмеження на експорт зерна, і радить експортерам продавати зерно, коли ціна на нього буде оптимальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

"Ще раз підкреслюю: ніяких обмежень на вивезення зерна уряд не вводитиме. А наша порада селянам і експортерам - уважно стежити за ціновою ситуацією на ринку і продавати зерно тоді, коли ціна буде оптимальною", - сказав М.Азаров.

Він також зазначив, що у світі складається не зовсім сприятлива ситуація із зерном через несприятливі погодні умови в країнах, які є його великими експортерами.

"У світі складається не зовсім сприятлива ситуація. Ви знаєте, вразила посуха, і дуже серйозно, США, в Росії є проблеми з урожаєм, в Казахстані є проблеми з урожаєм, і останнім часом збільшилася ціна на продовольчу пшеницю - майже на 100 дол"., - сказав прем’єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що, незважаючи на підвищення цін, в Україні ціни на зерно залишаться стабільними, зокрема завдяки тому, що країна має в розпорядженні достатні запаси зернових культур.

За словами М.Азарова, урожай поточного року порівняно з показником останніх 10 років, буде на середньому рівні.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня в ході зустрічі з представниками громадських об'єднань і організацій, які працюють в аграрній сфері, М. Азаров заявив, що в Україні в поточному маркетинговому році (липень 2012 р. - червень 2013 р.) не планується вводити обмеження на експорт зерна.

Міністерство аграрної політики і продовольства знизило прогноз експорту зерна з України у 2012-2013 маркетинговому році до 20 млн тонн проти раніше очікуваних 23 млн тонн.

При цьому Мінагропрод прогнозує в поточному році урожай зернових і зернобобових на рівні 47,2 млн тонн, що на 17% менше від урожаю 2011 р. Проте, на думку експертів асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), через несприятливі погодні умови урожай може скоротитися до 40 млн тонн.