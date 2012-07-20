Агрохолдинг «Авангард» у першому півріччі збільшив продаж яєць на 12,8%

Одна з найбільших агропромислових груп України "Авангард" у першому півріччі 2012 року збільшила продажі своєї профільної продукції - курячих яєць - на 12,8%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, - до 2,412 млрд штук, сказано у біржовому повідомленні компанії.

При цьому загальне виробництво яєць виросло за цей період на 8,0% - до 3,106 млрд шт.

Експорт холдингом яєць в січні-червні 2012 року виріс до 154,2 млн шт. з 6,3 млн шт. за аналогічний період 2011 року.

Середня ціна реалізації яєць в першому півріччі поточного року виросла до 0,66 грн(без ПДВ) з 0,53 грн в першому півріччі 2011 року.

"Авангард" також повідомляє, що загальне поголів'я курей в січні-червні 2012 року виросло на 6,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 25,9 млн голів.

"Компанія продовжує демонструвати зростання у двох ключових сегментах виробництва яєць і яєчних продуктів, завдяки збільшенню обсягів виробництва, роздрібних продажів і експорту, а також зростанню ціни реалізації за рахунок консолідації українського ринку яйця", - процитовані в прес-релізі холдингу слова генерального директора "Авангарду" Наталії Василюк.

За її словами, при цьому витрати компанії на виробництво кормів "залишилися стабільними за рахунок форвардних закупівель зернових за фіксованими цінами".

"На компанію не вплинули, і згідно з нашими очікуваннями, не вплинуть тривалі коливання ціни на кукурудзу в результаті поганих погодних умов в Сполучених Штатах", - додала Н.Василюк.

Довідка УНІАН. Холдинг "Авангард" (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом "Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг", "Авангард" має 32% від загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, які виробляють на промислових підприємствах) і 87% загального об'єму сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України і в АР Крим.

У 2011 році "Авангард" збільшив чистий прибуток до 196 млн дол., що на 6,2% перевищило показник 2010 року, а виручка за минулий рік виросла на 26% - до 553 млн дол.