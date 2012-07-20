АМКУ дозволив "Золотому урожаю" з Донецька купити "Кримхліб" та "Одеський коровай"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії "Торговий дім "Золотий Урожай" (Донецьк), яка входить до найбільшої аграрної групи Lauffer, придбати ряд соціально значущих об'єктів у Криму і Одеській області, сказано в повідомленні АМКУ, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, комітет дозволив "Золотому урожаю" придбати акції " Кримхліба", "Сімферопольського комбінату хлібопродуктів" і "Одеського короваю" (Одеса), що дозволить узяти під контроль управління вищезгаданими компаніями.

Одночасно АМКУ дав дозвіл на купівлю акції в ТОВ "Білгород-Дністровська паляниця" (Одеська область), ВАТ "Торговий дім " Коровай" (Одеса) і підприємства "Котовський хлібзавод" (Одеська область).

Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Антимонопольний комітет дозволив "Торговому дому "Золотий урожай" придбати "Хмельницький цукровий завод".

На початку цього року "Золотий урожай" купив 20,41% акцій статутного капіталу ПАТ "Коровай" (Луганськ), до якого входило сім хлібокомбінатів у Луганській області.

Довідка УНІАН. "Торговий дім "Золотий Урожай" входить в агрохолдинг "Золотий Урожай", який є найбільшим виробником і постачальником хлібобулочних виробів, що об'єднує хлібзаводи в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях.

Загальна потужність підприємств - понад 800 тонн хлібобулочних виробів на добу. Хлібобулочна продукція холдингу випускається під ТМ "Урожай".

Холдинг "Золотий урожай" у свою чергу входить до групи Lauffer, яку пов'язують з народним депутатом від Партії регіонів Олександром Лещинським.