Азаров обіцяє, що уряд не допустить подорожчання цукру

Прем'єр-міністр України Микола Азаров обіцяє, що уряд не допустить зростання цін на цукор.

Про це він сказав сьогодні під час спілкування з користувачами Facebook, відповідаючи на запитання одного з користувачів, щодо чуток про те, що цукор дуже подорожчає.

"Я вже хотів з усіма попрощатися, як раптом з'явилося Ваше тривожне повідомлення. Спеціально для Вас я затримався і хочу Вас заспокоїти. Купуйте цукру стільки, скільки хочете, якщо у Вас є в цьому потреба. І не бійтеся зростання цін", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що в Україні зараз дуже великі запаси цукру.

"Ми посіяли приблизно стільки ж цукрових буряків, скільки минулого року, і вже через деякий час розпочнемо їх збирання. Прогнози на врожай поки що хороші, і тому наше завдання - зробити все, щоб ціна на цукор була такою, яка б окупала затрати всіх виробників. Тому чим більше Ви, Степан Абрамович (користувач, який поставив питання про цукор, - УНІАН), купуватимете цукру, тим легше нам буде вирішити це завдання. Бажаю Вам у цій справі успіхів!" – написав М.Азаров.