У США настав День шкідливої їжі

День шкідливої їжі або буквально День харчових відходів (Junk Food day) відзначають у суботу в США любителі чіпсів, смаженої картоплі, солодощів і продукції мереж швидкого харчування.

Як повідомляє РІА «Новости», понад 60% американців страждають надмірною вагою, і якщо "ожиріння нації" продовжуватиметься в нинішній динаміці, то до 2015 року 75% громадян опиняться в категорії важкоатлетів, передбачають учені.

"Для деяких щодня - день шкідливої їжі. Для інших це можливість без відчуття провини дорватися до продуктів, від яких ми зазвичай утримуємося. Тому що все шкідливе - смачне", - пояснюють прихильники святкування цього дня.

Вони закликають хоча б сьогодні заїхати по дорозі за порцією "френч-фрай", купити пакет поп-корну в кінотеатрі й запити колою, з'їсти шматок піци і все "заполірувати" солодким морозивом. Із ними згодні не всі, нагадуючи, що такі святкування собі на шкоду.

Термін "шкідлива їжа" вперше ввів в обіг 40 років тому вчений-мікробіолог Майкл Джекобсон, позначивши так продукти, що містять багато калорій і шкідливі для здоров'я інгредієнти при мінімумі харчової цінності, тобто вітамінів і мінералів.

У 2008 році вчені медичного дослідницького центру в Каліфорнії Scripps Research Institute довели, що "шкідливі продукти" мають на функції мозку таку саму дію, як наркотики, виробляючи харчову залежність.

Поки ожиріння називають головною проблемою американської охорони здоров'я, на яку щорічно витрачається близько 150 мільярдів доларів із бюджету, для мільйонів малозабезпечених американців День шкідливої їжі не відрізнятиметься від решти днів у році.

Американські прихильники святкування Дня шкідливої їжі тим часом у блогосфері відстоюють право на свій бігмак або інший гамбургер, стверджуючи, що й шматочок яловичини, і шар цибулі й тим більше томатний соус мають поживні цінності. Головне - не зловживати.

У США існує безліч "вузьких" свят - лише на липень припадає окрім Національного дня шкідливої їжі також День піци, День льодяника на паличці й День молочного шоколаду.