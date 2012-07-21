Путін заборонив рекламу алкоголю в друкованих ЗМІ та інтернеті

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який передбачає обмеження на розміщення реклами алкогольної продукції в періодичних друкованих виданнях та в інтернеті.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Згідно з повідомленням, закон підписаний з метою створення умов, спрямованих на зниження споживання алкогольної продукції, у тому числі пива.

«При цьому з урахуванням вже укладених договорів на розміщення такої реклами в друкованих виданнях встановлюється, що з дня офіційного опублікування закону до 31 грудня 2012 року реклама алкогольної продукції із вмістом етилового спирту 5 і більше відсотків обсягу готової продукції дозволяється на першій і останній смугах газет, а також на першій і останній сторінках і обкладинках журналів (крім друкованих видань, призначених для неповнолітніх)», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Федеральний закон прийнятий Державною Думою 6 липня 2012 року і схвалений Радою Федерації 18 липня 2012 року.