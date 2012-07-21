Завтра в Україні очікуються дощі з грозами

Завтра у південній та східній частинах Україні очікується мінлива хмарність.

У західних, північних та більшості центральних областей дощі з грозами, місцями сильні зливи, град, у Карпатському регіоні дуже сильні дощі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території без опадів, лише у Харківській, Одеській та Миколаївській областях окремі короткочасні дощі з грозами.

Вітер північний та північно-східний, у північних та центральних областях південно-східний з переходом на північний, 5-10 м/с, при грозах пориви вітру та шквали 17-22 м/с, вдень у центральних областях до 24 м/с.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 12-17°, вдень 21-26°, у Карпатському регіоні 14-19°; на решті території вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 30-35°, у південній частині місцями 36-39°.

У Київській області у неділю очікуються дощі з грозами, місцями сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с. Вітер південно-східний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 23-28°, в районі Одеси 19°, у Дніпрі біля Києва 22°.