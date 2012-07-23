Гідрометцентр прогнозує цього тижня спекотну погоду

В Україні протягом цього тижня, 23-29 липня, очікується спекотна погода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор Українського гідрометеорологічного центру Міністерства надзвичайних ситуацій Микола Кульбіда.

«Цей тиждень видався в Україні значно спокійнішим, ніж попередній, і можна сказати, що головною особливістю погодних умов на цьому тижні буде прийдешнє підвищення температури», - сказав М.Кульбіда.

Він зазначив, що температурні показники підвищаться, в першу чергу,у західних і північних областях. Температура в цих регіонах буде від 29 до 33 градусів. При цьому в центральних, східних і південних областях температура становитиме 33-38 градусів.

За словами Кульбіди, опадів на цьому тижні буде мало, очікуються вони в Прикарпатському регіоні і в окремі дні в північних областях. У той же час, за словами Кульбіди, ці опади будуть короткочасними і неінтенсивними.