«Укрспирт» готує програму переобладнання спиртових заводів на виробництво біопалива

Протягом 15 днів ДП «Укрспирт» надасть на розгляд уряду програму переобладнання спиртових заводів, які не задіяні у виробництві харчового спирту, на виробництво біопалива.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк під час робочої поїздки на Київщину, повідомила УНІАН прес-служба Мінагропроду.

Він зазначив, що перепрофілювання спиртових заводів на виробництво біоетанолу дасть можливість підтримати цукрову галузь та вирішити проблему імпортозалежності від іноземних нафтопродуктів.

За словами М.Присяжнюка, підприємства, які займаються виробництвом цього альтернативного палива, можуть виробляти понад 300 тисяч тонн біоетанолу в рік.

Міністр також підкреслив, що, наразі, біоетанол вироблятимуть і приватні компанії, які мають відповідні ліцензії.

«Згідно з постановою Кабміну виробництвом біоетанолу займалися 12 державних спиртових заводів, на яких виробництво цього альтернативного палива може бути доведено до 300 тисяч тонн на рік. Тепер цей продукт мають право виробляти і приватні компанії. Це дасть можливість оптимізувати та зменшити залежності від імпорту нафтопродуктів», - зауважив М.Присяжнюк.

Довідка УНІАН. До сфери управління концерну «Укрспирт» входять 92 підприємства, 10 з яких перебувають у стадії ліквідації відповідно до постанови Кабінету міністрів України №820 від 10 вересня 2008 року, і 6 підприємств не здійснюють господарської діяльності.

Біоетанол - екологічно чисте пальне, яке виробляється із сільськогосподарської продукції, що містить крохмаль або цукор. Біоетанол є високоефективним замінником бензину і сприяє зниженню парникових викидів в атмосферу. В Україні діє близько 70 спиртових заводів. Промислове впровадження виробництва сумішевих бензинів може дати 500 тис. тонн дешевого біопального на рік.