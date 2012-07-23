Присяжнюк розказав, що допоможе зберегти до 6 млн тонн зернових щороку

Забезпечення селян високоякісною сучасною технікою українського виробництва дозволить зберегти до 6 мільйонів тонн зернових щороку.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк у понеділок, 23 липня, під час робочої поїздки на Київщину,

Він зазначив, що Міністерство аграрної політики та продовольства вже має чітке бачення того, як забезпечити сільськогосподарською технікою аграріїв. «Через відсутність зернозбиральної техніки близько 6 мільйонів тонн зернових лишається щороку на полях. Це великий обсяг, який ми не можемо втрачати. На сьогодні уряд та Президент України Віктор Янукович звернули увагу на цей сегмент аграрного сектору. Тож ми вже маємо чіткі плани щодо розвитку сільськогосподарського машинобудування», - зазначив М.Присяжнюк.

Зокрема, міністр зауважив, що аграрна галузь потребує важких тракторів і зернозбиральної техніки.

«Чотири місці тому координацію діяльності сільськогосподарського машинобудування передали Міністерству аграрної політики та продовольства. Ми внесли до Верховної Ради відповідний законопроект, який дасть можливість розпочати локалізацію виробництва іноземної техніки з 20-25%, а не з 50%, ввести певні пільги на ввезення комплектуючих частин, що вже зроблено. Тобто наше завдання розпочати збір зернозбиральної техніки та важких тракторів в Україні», - підкреслив М.Присяжнюк.

Наразі відомство веде перемовини з провідними світовими виробниками сільськогосподарської техніки щодо початку мультибрендової збірки техніки в нашій країні.

Окрім цього міністр наголосив на необхідності впровадження системи лізингу для середніх і малих сільгоспвиробників, а також створення механізованих загонів.

«Невеликі сільгоспвиробники не мають достатньо коштів для придбання якісної техніки, тож ми маємо впроваджувати систему лізингу. Окрім цього є фермери, які купуючи техніку в кредит не використовують її на повну. Тому держава буде мотивувати створення механізованих загонів. Їх ефективність підтверджують експерти та досвід деяких областей, зокрема Київщини, де вони діють. Вартість їхніх послуг протягом останнього часу зменшилася на 80-90 гривень і наразі становить 300-320 гривень», - зазначив міністр.