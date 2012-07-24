Урожай ранніх зернових в Одеській області виявився удвічі меншим від минулорічного

Аграрії Одеської області завершили збір ранніх зернових культур, зібравши 1,5 млн тонн, що майже у 2 рази менше, ніж минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації.

За словами начальника управління Анатолія Новаківського, "очікувався валовий збір зернових і зернобобових в межах 2,5 млн тонн, проте вплинула на врожайність посуха - зібрано в середньому по 17,1 центнера зерна з 1 га".

В той же час А.Новаківський зазначив, що аграрії зібрали якісне продовольче зерно: половина його належить до першого і третього класів, стільки ж - до другого класу. Майже 90% нинішнього урожаю пшениці, якою зібрано 820 тис. тонн, відповідає продовольчим параметрам.

Потреби населення Одеської області в продовольчому зерні не перевищують 300 тис. тонн на рік.

Нагадаємо, у 2011 році врожайність ранніх зернових і зернобобових в Одеській області склала 27,5 центнера з 1 га.

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