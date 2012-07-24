HarvEast Holding скасовує деякі структурні підрозділи

HarvEast Holding, один з найбільших агрохолдингів України, укрупнює свої активи і скасовує ряд структурних підрозділів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, скасований цех ремонту машин і устаткування, госпрозрахункова ремонтно-будівельна ділянка і агроцех. Ці структурні підрозділи продовжать свою роботу як виробничі ділянки у складі агрокластерів без статусу відокремленого структурного підрозділу.

"У 2011 році колишні агроцехи ПАТ ММК ім. Ілліча, яких було понад 70, були укрупнені і об'єднані в 17 агрокластерів, рослинницьких або тваринницьких за профілем, - зазначив директор з правового забезпечення HarvEast Holding Максим Селіхов. - У результаті процесу реструктуризації залишилася деяка кількість "порожніх" структурних підрозділів, існування яких зводилося до їх номінальної наявності в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), що суперечить чинному законодавству. У зв'язку з цим подібні підрозділи скасовуються і виключаються з ЄДРПОУ".

Довідка УНІАН. HarvEast Holding - сільськогосподарський холдинг, що володіє і управляє активами в Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях і АР Крим. Основні напрями діяльності Холдингу: рослинництво (вирощування пшениці, соняшнику, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво.

Холдинг HarvEast створений 10 березня 2011 року на базі сільськогосподарських активів ПАТ ММК ім. Ілліча. Загальний банк оброблюваної землі складає близько 220 тис. га; поголів'я великої рогатої худоби - 25 тис. голів.

Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група "Смарт-холдинг".