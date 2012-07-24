Влітку зростає ймовірність купівлі неякісних продуктів – ветеринарна міліція

У літній період зростає ймовірність придбати неякісні продукти в місцях громадського харчування і в роздрібній торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник начальника Відділу ветеринарної міліції МВС України Віктор Ващаєв.

Він повідомив, що у 2012 році службою проведені понад 10 тисяч перевірок, під час яких було задокументовано понад 6,4 тисяч правопорушень законодавства у сфері якості і безпеки продуктів харчування.

"Це особливо небезпечні правопорушення, які можуть призвести до дестабілізації епізоотичної ситуації і створити загрозу здоров'ю людей", - сказав В.Ващаєв.

За результатами перевірок, повідомив він, працівники ВВМ МВД перешкодили діяльності 117 підпільних цехів і вилучили з обігу 591 тонну неякісної продукції тваринного походження. Також було виконано 448 приписів про призупинення діяльності суб'єктів господарювання.

В.Ващаєв зазначив, що в літній період в місцях масового відпочинку людей з'являється велика кількість дрібних пунктів громадського харчування і об'єктів роздрібної торгівлі продовольчими товарами. "І часто використовується продукція без відповідних документів про якість, яка несе потенційну загрозу здоров'ю людей", - додав він.

Відповідно, повідомив В.Ващаєв, основну увагу підрозділи служби приділяють зараз перевірці таких об'єктів.