Бродський ініціює значне скорочення апарату державної СЕС

Голова Державної служби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Михайло Бродський ініціює значне скорочення апарату Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у вівторок, 24 липня, під час прес-конференції.

За словами М.Бродського, на сьогодні штат СЕС складає 53 тис. працівників. У поточному році служба буде скорочена на 30% поквартально.

"Але цього мало... Я вимагаю скоротити ще більше. Ви ж розумієте, що люди з маленькою заробітною платою думають не про роботу...", - зазначив М.Бродський.