Держземагентство створить кадастровий веб-портал

Державне агентство земельних ресурсів України 20 липня оголосило конкурс зі створення веб-порталу, який буде охоплювати всі аспекти земельних відносин в Україні.

Про це УНІАН повідомили у відомстві.

Згідно з повідомленням, роботи зі створення нового інформаційного порталу планується провести в рамках проекту «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру», який фінансується за кошти Світового банку.

За умовами тендеру, сайт повинен бути розроблений за 165 днів. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 3 серпня ц.р.

У Держземагентства відзначили, що на даному порталі з 1 січня 2013 року громадяни України зможуть отримати інформацію про земельні ділянки. Зокрема, як і передбачено законом «Про Державний земельний кадастр» на веб-порталі будуть оприлюднені відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, кадастрові номери земельних ділянок, межі земельних ділянок, їх цільове призначення.

Також на порталі буде розміщено інформацію про розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид речового права) та обмеження у використанні земельних ділянок, зведені дані кількісного та якісного обліку земель.

У відкритому доступі будуть дані про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, земельних угідь, на які поширюється дія сервітуту, договори суборенди земельної ділянки.

У відомстві додали, що координати, плани, карти, інші дані про земельні ділянки, які не суперечать чинному законодавству, будуть доступні всім охочим.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів України почне оформляти документи на землю через Інтернет після запуску автоматизованої системи Державного земельного кадастру, який планується з 2013 року.