ЄБРР надасть зернотрейдеру Toepfer 60 млн дол кредиту для операцій в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть фінансування Toepfer Group на загальну суму 60 млн доларів.

Як повідомили агентству УНІАН у представництві ЄБРР в Україні, відповідне рішення було прийнято Радою директорів банку 24 липня.

Банк надасть Toepfer Group довгостроковий кредит на 10 млн дол. для фінансування інвестицій Групи в інфраструктуру з обробки та зберігання зерна в Україні.

Крім того, буде виділено револьверний кредит на 50 млн дол. Alfred C. Toepfer International (Ukraine) для фінансування операцій з вирощування зернових і олійних культур в Україні. Загальна вартість даного проекту складає 150 млн дол.

Довідка УНІАН. Toepfer Group знаходиться в Гамбурзі і є однією з найбільших у світі компаній, що торгують агропродукцією. В Україні компанія працює з 1993 року.

Компанія Alfred C. Toepfer International (Ukraine) є дочірньою компанією Alfred C. Toepfer International Group (Німеччина).

Компанія є одним з найбільших експортерів українського продовольства.