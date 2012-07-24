ЄБРР надасть зернотрейдеру Toepfer 60 млн дол кредиту для операцій в Україні
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть фінансування Toepfer Group на загальну суму 60 млн доларів.
Як повідомили агентству УНІАН у представництві ЄБРР в Україні, відповідне рішення було прийнято Радою директорів банку 24 липня.
Банк надасть Toepfer Group довгостроковий кредит на 10 млн дол. для фінансування інвестицій Групи в інфраструктуру з обробки та зберігання зерна в Україні.
Крім того, буде виділено револьверний кредит на 50 млн дол. Alfred C. Toepfer International (Ukraine) для фінансування операцій з вирощування зернових і олійних культур в Україні. Загальна вартість даного проекту складає 150 млн дол.
Довідка УНІАН. Toepfer Group знаходиться в Гамбурзі і є однією з найбільших у світі компаній, що торгують агропродукцією. В Україні компанія працює з 1993 року.
Компанія Alfred C. Toepfer International (Ukraine) є дочірньою компанією Alfred C. Toepfer International Group (Німеччина).
Компанія є одним з найбільших експортерів українського продовольства.