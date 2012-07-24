У двох районах Хмельницької області вирізали практично всіх корів

У двох районах Хмельницької області з початку року вирізали практично всіх корів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха під час засідання колегії ОДА.

За його даними, в Новоушицькому районі повністю вирізали корів, "а тепер дісталися до свиней".

"У районі немає жодної корови. Хто повинен відповідати за це", - запитав він.

Голова Хмельницької ОДА також констатував, що в Ярмолинецькому районі залишилося 75 корів.

"Я б хотів, щоб всі сказали "Ганьба!" цій владі, яка там є. Нам з вами не по дорозі", - сказав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області за I півріччя кількість поголів'я великої рогатої худоби зросло на 2% і склало 291тис. голів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Згідно поданої інформації, скоротилося поголів'я корів на 2,4% - до 151,4 тис. голів, свиней - на 8,3% до 286,6 тис. голів, овець та кіз - на 1,5 до 29,9 тис. голів.