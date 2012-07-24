Україна розширює географію експорту соняшникової олії. Про це під час робочої поїздки до Кіровоградської області заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

М.Присяжнюк відзначив, що держава зацікавлена у виході великих підприємств з виробництва олії і рослинних жирів на зовнішні ринки і рекламі українського національного продукту у світі.

«Ми постійно працюємо над розширенням географії країн - споживачів української соняшникової олії. Зараз ми налагоджуємо експорт до Республіки Бангладеш, країни з населенням 160 млн жителів, а також працюємо з Китаєм. Все це, безумовно, чинить позитивний вплив на вітчизняну економіку», - підкреслив міністр.

За його словами, у планах держави - збільшити врожай соняшнику удвічі, не розширюючи площі посіву, а також збільшити врожайність цієї культури у фермерських господарствах.