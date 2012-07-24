ЄБРР надасть агрохолдингу «Нібулон» синдикований кредит на 200 млн дол.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть одному з найбільших українських агрохолдингів «Нібулон» (Миколаїв) синдикований кредит у розмірі 200 млн доларів.

Як повідомили УНІАН у представництві ЄБРР в Україні, відповідне рішення було прийнято Радою директорів банку 24 липня.

Кредитні кошти будуть використані для фінансування обігового капіталу агрохолдингу та підтримки здійснення торгових операцій.

Загальна вартість проекту – 486,5 млн дол.

У рамках даного проекту ЄБРР виступить в якості організатора залучення синдикованого кредиту у ряду комерційних банків.

Частка участі самого ЄБРР в даному кредиті не уточнюється.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Нібулон» заснований в 1991 році і є одним з найбільших українських виробників і експортерів сільськогосподарської продукції.

Підприємство має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України, обробляє понад 70 тис. гектарів землі.

Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності зі зберігання зерна в обсязі до 420 тис. тонн і власний перевантажувальний термінал ємністю 133 тис. тонн.

Агрохолдинг «Нібулон» контролює український бізнесмен Олексій Вадатурський.