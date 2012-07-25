У Білорусі цього року планують зібрати 9 млн тонн зерна

Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив завдання у поточному році зібрати 9 млн тонн зерна. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Білорусі.

«Нам цього року треба до 9 млн тонн підбиратися, я маю на увазі зернові, зернобобові, кукурудзу. Для нас це перемога і забезпечення наших потреб практично по всіх напрямах», - заявив О.Лукашенко в ході робочої зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Михайлом М’ясниковичем.

При цьому О.Лукашенко вимагає зібрати урожай без втрат і забезпечити його збереження.

«Коли контролю немає, тоді починається змагання в поганому сенсі слова: хто, кого і хто більше, втрачаючи величезну кількість збіжжя. Нам це допустити не можна. Зараз треба дуже якісно, спокійно зібрати сільськогосподарські культури, особливо збіжжя», - підкреслив Президент Білорусі.

Станом на ранок 24 липня в сільгоспорганізаціях Білорусі намолочено 1 млн 53,8 тис. тонн зерна при середній врожайності 37,8 ц/га. Найвищу врожайність зафіксовано у Гродненській області (49,3 ц/га), найнижчу – в Гомельській (29,6 ц/га).

Як заявляють у білоруському уряді, цього року в Білорусі планується зібрати 8,8 млн тонн зерна (без урахування кукурудзи).

Довідка УНІАН. За даними Белстату, в 2011 році в Білорусі було зібрано 8,375 млн тонн зерна.

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