Мінагропрод знизив прогноз виробництва зерна

Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило прогноз виробництва зерна до 45,3 млн тонн, що на 20% нижче за урожай 2011 року.

Про це йдеться у розробленому Мінагропродом прогнозному балансі попиту і пропозиції зерна на 2012-2013 маркетинговий рік, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, у 2012 році врожай пшениці очікується в обсязі 13,9 млн тонн, зокрема 8,3 млн тонн – продовольчої пшениці, врожай ячменю - 5,9 млн тонн і кукурудзи - 23 млн тонн.

Експорт зернових з України в поточному маркетинговому році прогнозується в обсязі 22,18 млн тонн, зокрема 5,216 млн тонн пшениці, з яких 3,1 млн. тонн продовольчої, ячменю - 2,3 млн тонн і кукурудзи - майже 14 млн тонн.

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