Україна вже зібрала 18,3 млн тонн зерна

Україна за даними на 24 липня зібрала 18,3 млн тонн зерна за середньої врожайності 23,2 ц/га.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що збиральна кампанія вийшла на завершальний етап – за прогнозу 9,9 млн га ранні зернові і зернобобові культури обмолочені на площі 7,9 млн. га, або на 80% прогнозу.

У цілому по Україні пшениця зібрана на площі 4,7 млн га (82%), намолочено 12,1 млн тонн зерна за врожайності 25,9 ц/га, ячмінь обмолочено на 2,8 млн га (84%), намолочено 5,5 млн тонн зерна за врожайності 19,5 ц/га. Жито зібране на площі 147 тис. га (49%), намолочено 336 тис. тонн зерна за врожайності 22,9 ц/га. Наголошується, що через складні погодні умови поточного року врожай зернових буде меншим за торішній, проте не нижче середнього за останні 5 років. За даними регіонів, прогноз урожаю ранніх зернових у вазі після доопрацювання становитиме 21,5 млн тонн, з них пшениці - 13,9 млн тонн. Урожай пізніх зернових – кукурудзи і круп'яних залежатиме від подальших умов їх розвитку і збирання.

У цілому, за попередніми прогнозами, валовий збір зерна може становити 45,3 млн тонн, що, за даними Мінагропроду, повністю задовольняє внутрішні потреби і безпеку держави, і при цьому зберігає певний потенціал для експорту.

Нагадаємо, згідно з прогнозами Мінагропроду, експорт зернових культур з України у 2012-2013 МР становитиме 22,18 млн. тонн.