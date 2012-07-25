Україна з початку маркетингового року експортувала 0,8 млн тонн зерна

Україна з початку маркетингового року (МР, 1 липня 2012 р. – 30 червня 2013 р.) станом на 23 липня експортувала 762 млн тонн зернових культур, з них 203 тис. тонн пшениці, 543 тис. тонн кукурудзи і 15 тис. тонн ячменю.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

За даними міністерства, на вказану дату законтрактовано 1,266 млн тонн зерна, у т.ч. 415 тис. тонн пшениці, 534 тис. тонн ячменю і 308 тис. тонн кукурудзи.

У Мінагропроді відзначають, що з початку липня зернотрейдери підвищили закупівельні ціни на пшеницю на 200 грн і на кукурудзу - на 100 грн за тонну.

Нагадаємо, згідно з прогнозами Мінагропроду, експорт зернових культур з України у 2012-2013 МР становитиме 22,18 млн тонн. При цьому експерти Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) прогнозують зниження експорту зернових в 2012/2013 МР до 18,6 млн тонн, що на 20% менше, ніж у попередньому сезоні, у зв'язку зі зниженням урожаю ранніх зернових культур.

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