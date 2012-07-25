Азаров обіцяє, що ціни на овочі будуть стабільними до наступного врожаю

Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевняє, що ціни на овочі в Україні залишатимуться стабільними аж до нового врожаю 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«Впевнено можна сказати, що протягом всього року аж до нового врожаю ціни на овочі залишатимуться стабільними», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що в Україні йде активна робота зі збільшення врожаю овочів, зокрема розвиваються системи зрошування, що дозволить збільшити врожай овочів до 40 млн тонн. «У перспективі Україна повинна вийти на виробництво 30-40 млн тонн овочів (на рік – УНІАН)», - сказав прем'єр.

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