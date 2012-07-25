Кабмін скасував обов'язкову щорічну сертифікацію елеваторів

Кабінет Міністрів України на засіданні 18 липня скасував обов'язкову щорічну сертифікацію елеваторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів України міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

«Ми скасували обов'язкову щорічну сертифікацію елеваторів, залишивши сертифікацію лише при здачі елеватора в експлуатацію або при укладенні договору оренди з іншим орендарем», - сказав М.Присяжнюк.