Присяжнюк виключає ймовірність введення квот на експорт зерна

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк виключає вірогідність введення квот на експорт зерна з України в 2012-2013 МР (липень 2012 – червень 2013 року).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в ході брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні для того, щоб вводити квоти (на експорт зерна – УНІАН), немає жодної необхідності», - сказав М.Присяжнюк.

Він зазначив, що прогнозований валовий збір зернових в обсязі 45 млн тонн, а також перехідні запаси в обсязі 10 млн тонн забезпечують практично подвійний обсяг внутрішнього споживання. Тому необхідності введення обмеження на експорт зерна немає.

«Наш прогноз, як я і говорив, 20-21 млн тонн експорту, враховуючи перехідні запаси», - сказав міністр. Він зазначив, що в липні Україна експортувала лише 950 тис. тонн зерна, що викликане не відсутністю зерна в країні, а тим, що зовнішні споживачі через різке зростання цін на зернові на світовому ринку припинили свої закупівлі, щоб проаналізувати ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що в Україні в поточному маркетинговому році (липень 2012 р. – червень 2013 р.) не планується вводити обмеження на експорт зерна.

У 2010-2011 роках в Україні вводилися квоти на експорт зерна.

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