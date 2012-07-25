Завтра в Україні утримається суха, спекотна погода.

Лише у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер східний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, у південній частині вночі 21-26°; вдень 28-33°, у південних областях та степах Криму місцями 34-38°, у Карпатах 23-25°.

У Київській області у четвер температура вночі 15-20°, вдень 28-33°. Вітер східний, 5-10 м/с. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-26°, у Дніпрі біля Києва 23°.