Мінагропрод заявляє про відсутність причин для подорожчання хліба

Міністерство аграрної політики і продовольства України заявляє об відсутність причин для подорожчання хліба в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в середу, 25 липня, на брифінгу в Кабінеті міністрів України міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Сьогодні жодної причини для дорожчання хліба немає», - сказав міністр, відзначивши, що в Україні достатньо перехідних запасів зерна, а також ресурсів Аграрного фонду для забезпечення стабільної ціни на хліб.

Коментуючи інформацію про те, що в Хмельницькій області зросли ціни на хліб, М.Присяжнюк заявив, що після завершення засідання Кабміну розмовлятиме з губернатором Хмельницької області Василем Ядухою, оскільки сьогодні підстав для зростання цін на хліб немає. Він відзначив, що губернатор не звертався по допомогу, а також відзначив, що, як правило, в період збирання зернових ціна на зерно не підвищується.

Як повідомляв УНІАН, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха доручив обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету і облуправлінню у справах споживачів провести розслідування з приводу підвищення роздрібних цін на соціальні сорти хліба.

Губернатор висловив думку, що зловживає ціновою ситуацією не виробник хліба, а роздрібна торговельна мережа, яка не дотримується визначених законодавством граничних торгових надбавок.

Довідка УНІАН. За прогнозами Мінагропроду, поточного року врожай зернових і зернобобових культур знизиться на 20% проти минулого року і становитиме 45,3 млн тонн. При цьому Укргідрометцентр прогнозує урожай зерна в обсязі 42 млн тонн.

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