Аграрний фонд розпочинає другу частину платежів за форвардними контрактами на поставку зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в ході брифінгу в Кабінеті міністрів України міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.

«Вчора Мінфін нам виділив ще додатково 150 млн грн, щоб ми почали проплачувати другі 50% (платежів за форвардними контрактами - УНІАН). Складено графік платежів для того, щоб можна було виконати нині зобов'язання перед постачальниками», - сказав міністр.

Він зазначив, що на сьогодні до Аграрного фонду надійшло майже 400 тис. тонн зерна за форвардними контрактами, і він зобов'язаний почати виплату другої частини платежів.

М.Присяжнюк також зазначив, що сьогодні на засіданні Кабмін розгляне постанову про дозвіл Аграрному фонду здійснювати інтервенції борошном для виробництва соціальних сортів хліба, а також поставки борошна на ринок для того, щоб ціна на нього була стабільною.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд купив 825 тис. тонн продовольчого зерна врожаю 2012 року на загальну суму 1,5 млрд грн за форвардними біржовими контрактами. На Аграрній біржі було укладено 634 форвардних біржових контракти з 547 сільгосптоваровиробниками на поставки до державного інтервенційного фонду майже 825 тис. тонн зерна, з яких 785 тис. тонн пшениці й близько 40 тис. тонн жита.

Середній обсяг законтрактованої партії зерна становив 1,3 тис. тонн. Мінімальна законтрактована партія - 60 тонн жита, максимальна - 30 тис. тонн пшениці.