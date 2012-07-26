Азаров каже, що поголів’я худоби зросло вперше з 1990 року

Прем'єр-міністр Микола Азаров відзначає зростання поголів'я великої рогатої худоби в Україні вперше з 1990 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер, 26 липня, на церемонії відкриття річкового перевантажувального зернового терміналу СП "Нібулон" у селі Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

За словами глави уряду, держава вкладає все більше коштів у соціальний розвиток села. Зокрема, підтримка аграрного сектора в 2012 році становила рекордні 10 млрд грн, що в 1,5 разу більше, ніж у 2011 р.

"Ми ініціювали нові форми підтримки села - такі як дотації на одного бичка або теличку. І вже цього року ми додали поголів'я на 452 тисяч. Вперше в Україні пішло зростання поголів'я великої рогатої худоби. З 1990 року убували: було 25 млн, стало 4,9 млн", - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр вважає, що суттєвого збільшення поголів'я великої рогатої худоби можна досягти за 5-7 років. На його думку, щорічно можна досягати приросту поголів'я в розмірі 200-300 тис. одиниць.

Також М.Азаров зазначив, що в планах у уряду значне збільшення споживання населенням м'яса - до 70-80 кг на рік.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, в 2012 році держава передбачила близько 1 млрд грн дотацій селянам за збереження молодняку великої рогатої худоби: за теля віком від 3 до 5 місяців - 250 грн, віком від 6 до 8 місяців - 500 грн, від 9 до 11 місяців - 750 грн за голову.

Ці виплати здійснюються в рамках програми Мінагропроду «Державна підтримка галузі тваринництва». Мета програми - зупинити вирізування худоби й задати темп для збільшення поголів'я, що в результаті позначиться на збільшенні обсягів виробництва молочної продукції.

Довідка УНІАН. Станом на 1 травня 2012 року, в Україні чисельність поголів'я великої рогатої худоби знизилася на 0,1%, порівняно з 1 травня 2011 року - до 5 млн 138,5 тис. голів.