Азаров озвучив свій прогноз врожаю зернових

Прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозує урожай зернових у поточному році на рівні 46-47 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр сказав у четвер, 26 липня, на церемонії відкриття річкового перевантажувального зернового терміналу СП "Нібулон" у селі Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

«Десь 46-47 мільйонів тонн зерна», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що, незважаючи на те, що урожай буде нижче, ніж у 2011 році, через несприятливі погодні умови, але цього вистачить і для внутрішнього споживання і для експорту зерна.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства України, за даними на 24 липня, в Україні вже зібрано 18,3 млн тонн зерна при середній врожайності 23,2 ц/га. Збиральна кампанія вийшла на завершальний етап – при прогнозі 9,9 млн га ранні зернові і зернобобові культури обмолочені на площі 7,9 млн га, або 80% від прогнозу.

За прогнозами Мінагропроду, цього року урожай зернових і зернобобових культур знизиться на 20% проти минулого року і становитиме 45,3 млн тонн. При цьому Укргідрометцентр прогнозує урожай зерна в обсязі 42 млн тонн.

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