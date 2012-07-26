Кабмін затвердив механізм формування державного інтервенційного фонду

Кабінет міністрів України затвердив механізм формування державного інтервенційного фонду на 2012-2013 маркетинговий рік (МР, липень 2012 - червень 2013 рр.). Як повідомляється на сайті уряду, відповідну постанову "Про формування державного інтервенційного фонду у 2012/13 маркетинговому періоді" Кабмін прийняв на засіданні 25 липня.

Документом дозволяється Аграрному фонду у 2012-2013 МР здійснювати не пов'язану з державним ціновим регулюванням закупівлю об'єктів державного цінового регулювання (перелік яких затверджений постановою Кабміну від 5 березня 2012 № 180) за середньозваженими цінами рівноваги (фіксингу), що склалися упродовж останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі і сертифікованих нею акредитованих товарних біржах, але не більше ніж на 20% вище за максимальну інтервенційну ціну, встановлену на вказаний маркетинговий період для відповідного об'єкту державного цінового регулювання.

Зазначають, що прийняття постанови дозволить сформувати державний інтервенційний фонд в об'ємах, визначених законодавством.