Ветеринари МС завершили інспекцію українських підприємств

Фахівці ветеринарної медицини з Росії, Білорусі і Казахстану завершили перевірку українських підприємств з виробництва тваринницької продукції.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, результати проведеного аудиту аналізуються і будуть оголошені найближчим часом.

Наголошують, що 28 підприємств, які були проінспектовані, планують розпочати експорт своєї продукції на територію країн Митного союзу.

Ветеринари відвідали підприємства, що займаються виробництвом яловичини, свинини, м'яса птиці, готової м'ясної і молочної продукції, риби і рибної продукції.

Нагадаємо,фахівці Митного союзу розпочали інспекцію 11 липня, і в їхніх планах було вивчення ефективності інспекційної системи Держветфітослужби України. Вісімнадцять інспекторів розділилися на чотири групи і відвідали підприємства в 14 областях та АР Крим.