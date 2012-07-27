Експорт зерна перевищить обсяг минулого року, якщо не буде негласної заборони — експерт

Експорт зерна з України в 2012-2013 маркетинговому році (МР, липень 2012-червень 2013 рр.) перевищить обсяг минулого року, за умови, що на нього не буде введено негласну заборону. Таку думку в телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

За її словами, в поточному сезоні експорт буде не менше 22 млн тонн. «Я вважаю, що цього року експорт може перевищити торішній, за умови, якщо міністерство не буде регулювати його», - зазначила вона. Експерт додала, що у зв'язку зі зменшенням врожаю і зростанням світових цін на зерно, в Україні ціни на зерно також підвищаться, що не дуже бажано для уряду в переддень виборів. «Можна не обов'язково оголосити заборону, а можна 10 разів перевірити на ГМО одну і ту ж партію. Я не думаю, що заборона буде офіційною, а негласною, в принципі, може бути», - повідомила М. Колесник.

Вона зазначила, що значний обсяг експорту буде можливий завдяки кукурудзі та великим перехідним запасам. На її думку, урожай кукурудзи може скласти близько 25 млн тонн, і експорт цієї культури складе близько 16 млн тонн.

Щодо низьких темпів експорту зерна в липні ц.р., М.Колесник пояснила, що у трейдерів була суперечлива ситуація з приводу того, який урожай буде зібрано. «Контракти укладаються заздалегідь і поки не було чіткого бачення, яке зерно буде зібрано, контракти укладалися обережно», - зазначила вона. На думку експерта, активізації експорту ранніх зернових, у першу чергу пшениці та ячменю, можна очікувати в другій половина серпня, а кукурудзи - з вересня.

Вона додала, що в серпні сформується реальна об'єктивна світова ціна пропозиції і попиту на зерно, і тоді почнуть укладатися контракти.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, урожай зерна в ц.р. складе близько 45,3 млн тонн, а експорт - 20-22 млн тонн.

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