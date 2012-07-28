Українські винороби мають об'єднатися в асоціацію для конкуренції з імпортерами - Присяжнюк

Українські винороби мають об'єднатися у профільну асоціацію та розробити стратегію розвитку галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства, таку думку висловив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк під час робочої поїздки на Одещину.

«Винороби створюють конкуренцію між собою замість того, щоб створювати конкуренцію на зовнішніх ринках і на внутрішньому ринку імпортованим винам», - зазначив керівник відомства.

Міністр висловив сподівання, що після сьогоднішнього плідного спілкування на круглому столі на тему: «Проблемні питання виробництва тихих вин і шляхи їх вирішення» винороби все ж таки об’єднаються в одну асоціацію.

«Проблема виноробів, що вони не можуть згуртуватися та відпрацювати єдину політику дій. Тож виробники мають відпрацювати ефективний механізм роботи, щоб галузь виноробства розвивалася», - сказав М.Присяжнюк.

Міністр нагадав, що держава надає допомогу виноробній галузі.

«Держава надає стовідсоткову компенсацію на висадку виноградників та розкорчування старих, а також покриває частину витрат на техніку, зрошення тощо. Невдовзі ми будемо надавати пропозиції на відшкодування відсотку за кредитами. Тож зараз необхідно, щоб виробники, які об’єднаються в асоціацію, зрозуміли, що це приваблива та економічно вигідна галузь», - підкреслив міністр.

Довідка УНІАН. У даний час в Україні з 2004 року діє Асоціація «Виноградарі та винороби України» й Українське бюро винограду та вина, а також корпорація по виноградарству і виноробній промисловості «Укрвинпром».