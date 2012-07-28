У неділю втримається суха спекотна погода

Завтра в Україні утримається суха спекотна погода, лише в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 29 липня температура вночі 17-22°, на півдні до 25°, в Карпатах та Прикарпатті 12-16°; вдень 29-34°, у південній частині та на Дніпропетровщині місцями 35-39°, на високогір'ї Карпат 20-25°.

Вітер східний, північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с, вдень в Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області завтра сухо та спекотно: температура вночі 17-22°, вдень 30-34°. Вітер східний, помірний.

У столиці температура вночі 19-21°, вдень 31-33°. Вітер східний, помірний.

28 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 24-27°, у Дніпрі біля Києва 24°.