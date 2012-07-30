ВР надала держгарантії на 24,3 млрд грн кредиту Китаю для АПК

Верховна Рада України надала державні гарантії на кредит Експортно-імпортного банку Китаю у розмірі 24,3 млрд грн для сільського господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до статті 6 Закону "Про Державний бюджет України на 2012 рік (щодо фінансування проектів у сфері сільського господарства)" проголосували 263 народних депутатів з 277, зареєстрованих в сесійній залі.

Документом передбачається, що у 2012 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 39,3 млрд грн і можуть бути спрямовані, зокрема, для фінансування пріоритетних проектів у сфері сільського господарства на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня ВР дозволила уряду здійснити запозичення до спеціального фонду держбюджету в розмірі до 3 млрд дол. (еквівалент 24,3 млрд грн) від Експортно-імпортного банку Китаю.

Згідно з рішенням уряду, здійснюватиметься фінансування на умовах як безпосередньої державної підтримки в сільському господарстві, так і на кредитній поворотній основі аграрного сектора.

Меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики і продовольства України та Експортно-імпортним банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві було підписано 28 червня 2012 року.