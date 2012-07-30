ВР скасувала закон про запозичення на 24 млрд грн для купівлі китайських міндобрив

Верховна Рада України скасувала раніше ухвалений Закон «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік», який передбачав виділення 24 млрд грн на закупівлю китайських засобів захисту рослин.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови про скасування відповідного закону проголосували 264 народних депутата з 278, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачалося надати право Кабінету міністрів України здійснити державні запозичення на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього закону, в сумі до 24.300.000 тис. грн з відповідним коригуванням граничного обсягу дефіциту державного бюджету України та граничного обсягу дефіциту спеціального фонду державного бюджету України.

Закон передбачав закупівлю китайських засобів захисту рослин, насіння для сільськогосподарських культур, сільськогосподарського знаряддя та іншої сільгосппродукції в Україну або продаж українських злакових культур до Китаю, будівництво заводу засобів захисту рослин, переробки органіко-мінеральних добрив та інші будівельні проекти в Україні, культивація землі, висадка та ін.